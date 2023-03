Měl by vzít nůžky a zbavit se extravagantního účesu? Vojta Drahokoupil promluvil o radikální změně image

Vojta Drahokoupil Super.cz

Budou to dva roky, co Vojta Drahokoupil (27) změnil image a nechal si vytvořit dredy. S účesem byl dosud spokojený, a tak trochu se stal i jeho vizitkou. Kvůli nové divadelní roli, o kterou se uchází, začal uvažovat, že by se po čase ostříhal a prošel pořádnou proměnou.

V připravovaném muzikálu Troja se uchází o roli Parida, a tak chtěl vypadat co nejvíce jako jeho filmový představitel Orlando Bloom. „Myslel jsem si, že to bude nutné. Ve filmu měl Orlando Bloom svoje krásné kudrnaté vlasy a já, když nemám dredy, tak je mám taky kudrnaté, tak jsem si říkal, že tomu půjdu naproti, ale choreografka Anet Antošová mi řekla, že vůbec, že dřív právě měli takové vlasy,“ svěřil se zpěvák na konkurzu v Divadle Broadway s tím, že už o ostříhání i tak přemýšlí. „Asi si to ještě nějakou dobu nechám, ale mám v hlavě, že do roka a půl by to mělo jít dolů,“ prozradil Vojta Drahokoupil, který kvůli roli začal také pravidelně cvičit.

„Teď s Karlem Frýdem piluji, abych do léta nabral a v rámci tohohle muzikálu se přizpůsobil tomu, jak tenkrát lidi vypadali. Přizpůsoboval jsem se roli, už když jsem hrál Tarzana, tak jsem do toho trochu šlápnul. Ale nebylo to takové. Teď se tomu mohu věnovat a díky Karlovi se tím můžu zabývat, cítím na sobě změny. Zvedáme činky, běháme a děláme crossfit,“ prozradil zpěvák, který se vedle divadla věnuje i své vlastní tvorbě a připravuje desku. ■