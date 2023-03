Zadaný Al Pacino (82) se nezdá. Doma má osmadvacítku, ale byl spatřen u své bývalé lásky, která je maminkou DiCapriovy ex

Lucila Solá a Al Pacino míří k jejímu domu v Beverly Hills. Profimedia.cz

Strávili spolu krásných devět let, což už je dost dlouhá doba na to, aby měli spoustu společných zážitků, na které je milé zavzpomínat u dobrého oběda. Fotografové v úterý okolo poledního spatřili bývalý herecký pár Ala Pacina (82) a Lucilu Solá (46), jak společně zavítali do jejího domu v Beverly Hills.