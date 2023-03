Pamatujete si na expřítele Lucie Bílé Petra Kratochvíla? Producent, který žije s krásnou Miss, prošel obrovskou proměnou

Petr Kratochvíl na archivním snímku s Lucií Bílou Profimedia.cz

Ta nikdy netoužila po závratné kariéře a naopak dala přednost poklidnému rodinnému životu. S Kratochvílem má celkem čtyři děti plus ještě svého syna z prvního manželství. Kratochvíl má pak ještě dceru ze svého prvního manželství.

Producent, jenž žil nějaký ten pátek v USA, je po boku Babůrkové dodnes a po delší době o sobě dal vědět, když se objevil v pořadu X Talk.

A prošel obrovskou proměnou! Nechal si narůst plnovous a jen málokdo by ho na první pohled poznal. Co je nyní jeho největší životní náplní? „Je mi dvaasedmdesát, schoval jsem se do lesa, chovám slepice, kachny a starám se o sedm dětí a o svoji krásnou ženu, samozřejmě,“ chlubil se v pořadu Kratochvíl, jenž si tak užívá krásný důchod. ■