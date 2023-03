Kim Kardashian se vystavila v mini bikinách, které sotva zakryly to nejnutnější. Fanoušci na ní nenechali nit suchou

Kim Kardashian Profimedia.cz

Slavná podnikatelka je v současné době bez partnera, a tak nemusí s nikým probírat, jak moc sexy fotky si vystaví na sociální síť, kde ji sleduje 348 milionů lidí. Sáhla proto po plavkách pravděpodobně ze své vlastní kolekce a nafotila si sérii selfie fotografií, na kterých se její vnady přímo „draly“ z vrchního dílu bikin. Kim si navíc pořádně nalíčila rty a na snímcích je našpulila. Tato kombinace se ale jejím sledujícím opravdu nelíbila, a lidem se navíc nezamlouvá ani to, že podnikatelka na snímcích nejspíš díky filtrům vypadá mladší, než ve skutečnosti je.

Kim Kardashian se vyfotila v bikinách.

„To je pěkný návrat do roku 2014,“ napsal jeden ze sledujících. „Vrátila se Kim z roku 2011,“ přidal se další. „Ze 40 na 21. Dospěj, vážně,“ píše jiný. Další fanoušci zase Kim spílají za to, že jsou fotky příliš odvážné. „Její děti se budou muset ve škole vyrovnat s tím, jaké fotky zveřejňuje,“ zní jeden z hlasů. „Proboha, jsi matka,“ přidává se další. Lidé se pak pouštějí i do špulení jejích rtů, které je podle nich trapné, někteří mají dokonce pocit, že si hraje na svou mladší sestru Khloé (38), která také často špulí rty do objektivů.

Každopádně se zdá, že se Kim v době možná lehce uvadající slávy snaží upoutat pozornost za každou cenu, a je otázkou, čeho se od jedné z členek slavného klanu dočkáme příště. ■