První snímek ze soukromí Denisy Nesvačilové a Petra Kolečka: Scenárista si získal nejen její srdce

Denisa sdílela dojemný příspěvek s Kolečkem. Michaela Feuereislová

Krásná herečka totiž nechala své fanoušky nahlédnout do soukromí a je to zcela poprvé, co na svůj instagramový účet sdílela i jeden hezký moment s Petrem Kolečkem.

Konkrétně jde o video, které Denisa věnovala svému milovanému psovi Čestmírovi a na jednom ze záběrů se s ním Petr mazlí na zemi. „Milujeme tě, Čestmíre,“ vzkázala herečka, která příspěvky prozatím sdílí jen tak, aby do čtyřiadvaceti hodin zmizely.

V posledních pevných příspěvcích se setkala s velkou vlnou negativních komentářů, které míří právě na její vztah s Kolečkem. Kdy tyhle ledy prolomí a začne opět přidávat fotografie a videa jako dřív, je zatím otázkou.

Video se psem bylo zřejmě pořízené ještě před krvavým incidentem, kdy se měl Petr v průběhu hádky s Denisou pořezat o nůž a skončil v nemocnici na šití. Hádka prý navíc vyděsila i sousedy, kteří zavolali policii. Dle scenáristy šlo o velmi nešťastnou náhodu. ■