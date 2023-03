Charlieho andílek po 23 letech: Lucy Liu (54) vypadá na třicet, a přitom to jde naprosto přirozeně!

Lucy Liu v roce 2000 a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Čtyřiapadesátiletá hvězda Charlieho andílků, Tarantinova Kill Billa či seriálu Ally McBealová dorazila v netradičně střižených zlatých šatech s asymetrickou délkou sukně a spadlými rameny. Dokonale sladěné lodičky a kabelka byly už jen třešničkou na dortu.

Lucy fotografům na červeném koberci zapózovala jak sama, tak s početným zástupem kolegyň, s nimiž ve snímku účinkuje v čele s Helen Mirren. Okouzlující byly ovšem rovněž Faithe Herman v lila topu a sukni, Grace Fulton ve žlutých šatech, Meagan Good v úspornějším kompletu podprsenky a sukně s rozparkem, Rachel Zegler v úchvatných třpytivých šatech s výstřihem a Marta Milans, jež vsadila na červenou a bujný dekolt v hlubokém výstřihu.

Lucy, jež posledních dvacet let vypadá stále stejně skvěle, je přitom podle dostupných informací již několik let single. Po pár nevydařených vztazích, mimo jiné s Georgem Clooneym či Vladimirem Kličkem, se v jejím případě o žádném novém partnerovi neví. Každopádně s kolegy z filmu Djimonem Hounsou či Zacharym Levim, s nimiž se rovněž nechala zvěčnit, by jí to rozhodně slušelo. ■