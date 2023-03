Jiří Kajínek od propuštění z vězení nepracuje, partnerka ho ale živit nemusí: Z čeho žije a plánuje svatbu?

Jiří Kajínek promluvil o svém životě. Super.cz

Do Slovanského domu doprovodila Kajínka jeho přítelkyně, psycholožka Magda Gubová. Zajímalo nás, zda hodlají svůj vztah dál posunout a v plánu je třeba žádost o ruku. "Všechno bude. Ale zatím paní doktorka říká, že nikam nespěcháme. Je to v pohodě. Na zakládání rodiny nemyslím, už je mi hodně let a to už se nehodí," smál se. "Žijeme nádherný pohodový život, žijeme si tak, jak chceme, na nic se neohlížíme. Jsme spokojení," dodal.

A z čeho vlastně Kajínek žije? "Praticky nic nedělám. Mám nějaké úspory, ještě letité," vysvětloval, že partnerka ho živit nemusí. Během pobytu ve vězení si nevydělal nic, protože nepracoval. Proč, to vysvětlil v našem videu. A vzhledem k tématu filmu zavzpomínal i na svá vlastní školní léta. A čím se baví ve svém volném čase? "Chodím hrát poker na pokerové turnaje, chodím na ryby, na střelnici, máme úžasného psa, takže ho venčím. Sleduji i sociální sítě a občas natočím nějaké video na Youtube," vypočítal. ■