Syn Evy Perkausové je prý po mamince: Říká to i manžel, sourozenec jednou bude, svěřila se

Eva Perkausová promluvila o mateřství. Michaela Feuereislová

Eva Perkausová (28) se nedávno vrátila do pracovního nasazení na CNN Prima News, a to tři měsíce poté, co na svět přivedla syna Killiana, který roste jako z vody.

Je pochopitelné, že moderátorka tvářičku svého miminka zatím skrývá, přesto se s fanoušky čas od času ráda pobaví, jaká pro ni role maminky vlastně je.

Na instagramovém účtu tentokrát také prozradila, že má Killian spíš její podobu.

„Rozdělilo se to na dva tábory, když někomu ukážu fotku, tak někdo řekne, že je celá máma. Pak když ukážu fotku někomu jinému, tak je to celý táta. Takže já vlastně nevím. Můj pocit je takový, že je spíš víc do mě. Určitě má moji pusinku a oči, ale ty miminka mají různý období, že jsou pokaždé po někom jiném, to se teprve ukáže. Ale manžel říká, že je celý já. Já si to myslím, protože je strašně hodný,“ informovala Eva s úsměvem.

Dotaz padl i na to, zda by si přála i druhé dítě, načež Eva odpověděla: „No prosím vás, co to je za dotaz. Jasně, že jednou musí být sourozenec. Jednou ano,“ svěřila se moderátorka. ■