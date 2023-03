V hlavní roli sexy růžová: Známé dámy rozzářily českou filmovou premiéru v pestrých barvách

Známé dámy rozzářily premiéru filmu Bastardi: Reparát Herminapress

Sám režisér opět ztvárnil hlavní roli, protože se ale snímek odehrává po dlouhé době, objeví se i řada nových postav. Mezi těmi, které znají diváci z minulosti, se ve filmu objevil například Jiří Krampol (84), který po vleklých zdravotních problémech opět začal chodit do společnosti. Do kina zamířila i jeho bývalá spolupracovnice Zuzana Bubílková (70). Že by si ale padli během shledání do náruče, se říct nedalo.

Nicméně moderátorce to na premiéře v bordó šatech moc slušelo a na svých modelech si daly záležet i další dámy, které si ve snímku zahrály. Sexy růžovou róbu zvolila představitelka hlavní ženské role Gabriela Gášpárová (21), ostře oranžovou herečka a zpěvačka Nikola Ďuricová (27). Jak to slušelo dalším premiérovým hostům, se podívejte v naší fotogalerii. ■