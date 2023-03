Kvízová dáma z pořadu Na lovu odhalila soukromí: Promluvila o dcerách i zákulisí vědomostní show

Kvízová dáma z pořadu Na lovu byla hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Své znalosti získala díky studiím biologie a zeměpisu a také tím, že vždy velmi ráda sledovala vědomostní soutěže. Do pořadu Na lovu a do Superlovu se dostala díky castingu.

„Byla jsem oslovena lidmi z TV Nova, dostala jsem ukázku anglické verze a jestli bych nechtěla zkusit konkurz. Přišlo mi, že je to těžké, že by to nebylo pro mě, ale zkusila jsem vyplnit nějaké testy, nějaké kamerové zkoušky a ono to vyšlo,“ svěřila se v průběhu našeho rozhovoru.

Především rodina má z její televizní kariéry velkou radost a nebýt jejích dětí, možná bychom ji dneska ani jako Kvízovou dámu neznali.

„Já mám dvě dcery a ty jsou z toho nadšené. Ony vlastně daly ten podnět k tomu, ať to zkusím, ať tam jdu na ty kamerové zkoušky. Dcery jsou nadšené z celé té situace, z ostatních lovců a že jsem se toho zúčastnila.“

Jablko v jejich rodině nepadlo daleko od stromu, obě dcery Dagmar Jandové prý mají na svůj věk velké znalosti. „Také se zajímají o všechno možné. Starší dcera se dostala na osmiletý gympl a přehled má, jsem spokojená,“ doplnila.

Co jí ale dává při natáčení oblíbeného pořadu naopak pořádně zabrat? To i další informace o oblíbené Kvízové dámě, tedy Dagmar Jandové, se dozvíte v našem novém Superchatu, který si můžete pustit ve videu v článku nebo si ho poslechnout ve všech podcastových aplikacích. ■