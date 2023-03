Bude mu 88 let: Fotograf Jan Saudek už nechce nikam chodit. Polevil i jeho zájem o ženy

Jan Saudek s manželkou Pavlou Michaela Feuereislová

„Nebudu lhát, toto jeho úsilí jemně polevilo. Jak mi kdysi někdo řekl, dostala jsem ho v tom nejlepším věku. Teď, v 88, to už není to, co to bylo na začátku našeho vztahu,“ řekla Saudková Super.cz se smíchem.

Jana Saudka už také na veřejnosti nevídáme tolik jako v předchozích letech. Jak je na tom tedy úspěšný umělec po zdravotní stránce? „On se proměnil. Vždycky byl tak trochu jezevec, nemá rád někam chodit. Přece jenom mu bude 88, tak už nechce nikam chodit, ani na své vernisáže. Ale že v 88 letech nemusí navštěvovat doktory, je malý zázrak. Zdravotně je na tom tedy dobře.“

S Pavlou jsme si povídali na křtu knihy jejích kamarádů Adély Elbel a Michala Rožka, kteří sepsali příběh o tom, co všechno zažili na Svatojakubské poutní cestě ve Španělsku. Tu má za sebou i manželka slavného fotografa, a pokud by na ni měla čas, neváhala by a opět by se na tuto trasu vydala. ■