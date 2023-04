Přes internet Marsella Bendiga nesbalíte! Držitel Českého lva na pozvánky na rande neodpovídá

Marsell Bendig po výhře Českého lva nemá nouze o nabídky na rande. Super.cz

„Přišel brácha, přišli kamarádi, šli jsme na afterparty, tak si to umíte představit, jak se slaví. Bylo šampaňské, míchané drinky, bylo to velké. Přišel jsem domů druhý den v 11 dopoledne,“ svěřil se se smíchem Super.cz.

Výhrou na sebe upoutal pozornost i na sociálních sítích. Marsell je aktuálně nezadaný, díky tomuto prestižnímu ocenění ale náhle nemá o nabídky na rande nouzi. „Třeba před rokem mě ještě nikdo nechtěl a teďka mi chodí takový zprávy na Instagramu, že si říkám, co se stalo.“

Na rande domluvené na sociální síti by ale herec nešel a ani na pozvánky neodpovídá. „Ne, to vůbec. To je trochu mimo mě. Radši preferuji to, že se někde seznámím osobně a potom to funguje, ale takhle ty sociální sítě, to není nic pro mě.“

Marsella brzy uvidíme v novém seriálu televize Prima s názvem Banáni. V jaké roli se představí divákům tentokrát? "Jsem rapper, a takový drogový poradce. Vidíte, že mám fejkové tetování, šperky. V obchodě, ve kterém se nacházíme, se najdou drogy a kluci, co to najdou, se ode mě budou snažit dostat informace, jak to prodat,“ dodal Marsell Bendig přímo na natáčení nového seriálu. ■