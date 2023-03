Bibi z Ordinace se na dovolené odvázala: Půvabná herečka v plavkách předvedla pozadí v celé kráse

Marika Šoposká Foto: Super.cz/archiv TV Nova a archiv M. Šoposké

Do své role naskočila herečka opravdu s radostí. „Pauza to byla dlouhá, takže na natáčení Ordinace jsem se moc těšila. Bibi je moje srdcová role, to asi nikoho nepřekvapí,“ svěřila se ke své roli herečka, která na podzim roku 2019 porodila svého druhého syna.

Přestože je opět naplno v pracovním procesu, vyšetřila si pár dní a odletěla do tepla. Svým soukromím se Marika příliš nechlubí a televizní diváci ji znají především v lékařském mundúru. V plavkách ji na obrazovce rozhodně neuvidíte. Snímkem v bikinách tak opravdu překvapila. Na kamenité pláži dala na odiv svou figuru, kterou má jako dvojnásobná maminka senzační. ■