Musíš si odpočinout, babi. Madonna předvedla sexy tanec na klíně a fanoušci žádají, aby se oblékla

Madonna Profimedia.cz

Madonna chce zaujmout za každou cenu a jiná už nebude. A aby jejím fanouškům nebylo líto, že chyběla na galavečeru předávání cen Oscar, natočila jim místo toho přípravy na své turné, které zahajuje 15. července v kanadském Vancouveru. Zpěvačka ve videu nejdříve tančí na podlaze v ateliéru, později dokonce předvádí smyslné pohyby nad jedním ze členů svého týmu. Oblečena je do oblíbeného korzetu a ukazuje své nohy.

Madonna se připravuje na turné.

Spousta fanoušků zpěvačky samozřejmě své ikoně skládá komplimenty, najdou se ovšem i tací, kteří se na křepčení hudební legendy dívají skrz prsty.

„Musíš si odpočinout, babi,“ zní například jeden z komentářů. „Méně je více! Myslím, že čistý vzhled už na M nikdy neuvidíme... Dokáže jí někdo z týmu říct ne?" přidává se další hlas. „Ano, víc prsou a víc kalhotek. Znovu. Tak nepředvídatelné. Oscarová noc si žádá půvab, ne ten samý unavený kostým, co nosíte stále,“ píše další sledující. „Tato neschopnost smířit se s věkem je nešťastná a vysílá mladým ženám zprávu, že musejí stále vypadat na dvacet. V tomto případě už je to stáří a nuda a vše by se mělo spíš zakrývat, než odhalovat. Je to jen ostuda,“ píše jiný.

I přes negativní komentáře je ovšem už teď jasné, že letošní Madonnino turné bude mít velký úspěch. Lidé ji totiž žádají o to, aby přidala termíny v různých částech světa. Zpěvačka se tak nemusí bát, že by si svým vystupováním zcela zničila obrovskou fanouškovskou základnu. ■