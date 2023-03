Seber se a vypadni. Zpěvačku Avril Lavigne na pódiu vyrušila do půl těla nahá ekoaktivistka

Avril Lavigne se na pódiu střetla s dámou nahoře bez. Profimedia.cz

Na tohle vystoupení Avril Lavigne jen tak nezapomene. Svoji show během předávání Juno Awards v Edmontonu v kanadské Albertě zahájila proslovem, který ovšem vzápětí narušila ekologická aktivistka, která se postavila přímo za zpěvačku a s úsměvem na rtech ukazovala nápisy na svém do pasu holém těle.

Avril se sice notnou chvíli snažila svou řeč dokončit i v přítomností cizí dámy, po dalších několika vteřinách jí už ovšem došla trpělivost, k blondýnce se otočila a nahlas do mikrofonu ji nevybíravými slovy, které můžeme přiložit jako "seber se a vypadni odsud", vyzvala, aby pódium opustila. Aby její tón nevyzněl příliš ostře, svá slova doplnila jemným smíchem. Až v té chvíli zakročil muž z místní ochranky a aktivistku odvedl. Zpěvačka pak dostala pochvalu od moderátora večera za to, že se k dámě chovala slušně.

Avril později během přebírání ceny fanoušků TikToku žertovala o tom, že teď už si na ni nikdo nedovolí, protože si to s každým dokáže vyřídit. A o co vlastně protestující dámě, oděné do růžových kalhot a stejně barevného šátku, šlo? V listopadu vydala vláda Ontaria nová nařízení, která mají odstranit 7 400 akrů chráněné půdy Greenbelt a na místě do roku 2025 vystavět padesát tisíc jednotek k bydlení. ■