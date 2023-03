Partner jako její táta Felix Slováček? Snažím se toho vyvarovat, přiznala jeho dcera Anička

Anna Slováčková se snaží hledat partnery, kteří nejsou jako její táta. Super.cz

Dárky pro tátu Felixe Slováčka (79) k osmdesátinám? Anna Slováčková (27) vlastně netuší, čím by ho mohla potěšit kromě toho, že vystoupí na jeho narozeninovém koncertě. "Je to strašně těžké. Má všechno, a co nemá, dostane. Přijít s něčím, co by bylo opravdu wow, je podle mě nadlidský úkol," krčila rameny zpěvačka. Probrala s námi i to, že nechce, aby byl její partner jako táta.