Rozchod s ex mu přihrál do cesty sexy zrzku: Fešák Bartoš z Devadesátek popsal, jak sbalil svou holku

Kryštof Bartoš a Martina Babišová FTV Prima

Když skončí vztah, může to být velmi zdrcující, ale vše špatné je pro něco dobré. Své o tom ví charismatický hezoun Kryštof Bartoš, kterého proslavil především seriál Devadesátky. Ten randí s herečkou Martinou Babišovou (29) a dohromady je dala jejich zlomená srdce.

„Potkali jsme se náhodou v kavárně, Kryštof se mě ptal, co tam dělám, a začal se mi koukat do papírů, které jsem měla na stole. Studovala jsem zrovna stadia rozchodu,“ řekla Martina v 7 pádech Honzy Dědka. A Kryštof celou situaci dovysvětlil.

„Tak jsem jí říkal, že to jsem nedávno studoval taky. A tak jsme si hned padli do oka. Začali jsme se bavit o rozchodu a šílenému rozvodu Johnnyho Deppa. To ale nebylo naše první rande. Náhodou jsme se potkali v kavárně a já jsem si vedle Martiny sedl, protože jinde nebylo místo.“

Přízeň Martiny si Kryštof také v dalších dnech zasloužil tím, že je romantik, který píše básničky. „Napsal mi básničku o mým zadku. Byla moc hezká. Ale když mě jednou nas*al, tak jsem ji obřadně spálila. A lituju toho,“ dodala se smíchem Martina Babišová. ■