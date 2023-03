Česká sexbomba světového formátu se svlékala i pro Playboy. Připomeňte si svůdné snímky Olgy Schoberové nejen v plavkách

Olga Schoberová Foto: ČTK

Česká Bardotka

Ano, i český film se mohl pochlubit sexbombou světového formátu. Plavovlásku Olgu Schoberovou s nádhernou tváří a vosím pasem srovnávali tehdy s dalšími slavnými blondýnami Ursulou Andress a Brigitte Bardot. Rodačka z pražských Vinohrad byla dokonce první dívkou zpoza železné opony, která v roce 1964 zdobila titulní stránku prestižního Playboye.

„Playboy jsem vůbec neznala a netušila jsem, co pro muže znamená,“ zmínila před lety česká kráska. Rodiče Schoberovi měli být na co pyšni – stejně sexy a mimořádně fotogenická byla i Olžina o tři roky starší sestra Eva. I ta se stala manekýnou (tak se tehdy říkalo modelkám) a zahrála si v několika filmech. V roce 1965 se stala členkou souboru Černého divadla, kde účinkovala až do roku 1970. Pak se provdala za lékaře a odstěhovala se za ním do Švýcarska.

Šlo hlavně o vizáž

Ale zpět k Olze, která se před kamerou mihla poprvé jako 18letá v dokumentárním filmu Václavské náměstí 1961. První větší příležitost dostala ve filmu Antonína Kachlíka Bylo nás deset (1962). Žádný herecký koncert se sice nekonal, krásná Schoberová (ostatně, jako poté mnohokrát) obohatila film především svou vizáží. Nemusela ani moc snažit a poté, co zazářila v komediích Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) a Kdo chce zabít Jessii (1966), se o ní vědělo už i v zahraničí.

Muži jí padali k nohám

Hereččinou první vážnou známostí byl kreslíř Kája Saudek (✝80), který s ní chodil na přelomu 50. a 60. let. Uvedl ji také do společnosti umělců a bohémů, a tak není divu, že plavovlasé krásce se záhy začaly dvořit zástupy mnoha mužů z pražského kulturního prostředí: Josef Nesvadba, Miroslav Plzák, Theodor Pištěk, Josef Laufer či Juraj Jakubisko.

„Byla půvabná, ale velice naivní – a tou naivitou si ubližovala. Na každého byla vlídná, pořád se usmívala, ti chlapi za ní doslova lítali. A ona je neuměla odmítat. Možná za tím byly i nějaké ambice, protože to každopádně byli zajímaví muži,“ řekla o ní Saudkova vdova Johana, která také nesouhlasí s rozšířenou pomluvou: „O Olze se říkalo, že je jednodušší. To vůbec není pravda. Je to chytrá ženská, tohle o ní roztrubovali ti, co u ní neměli šanci.“

Schoberová se během natáčení německého filmu Die Schwarzen Adler von Santa Fe (1965, někdy uváděném pod názvem Gringové neodpouštějí) seznámila s americkým kulturistou Bradem Harrisem (✝84), který se stal v roce 1967 jejím prvním manželem. Díky sňatku se mohla legálně vystěhovat do USA. Manželství sice trvalo jen krátce, ale vzešla z něj dcera Sabrina (54).

Druhým manželem Olgy Schoberové se stal v roce 1972 vlivný hollywoodský producent John Calley (✝81), díky kterému poznala pozlátko Beverly Hills i celou řadu slavných herců. Toto manželství vydrželo dvacet let, Calley také adoptoval hereččinu dceru.

Schoberová, která nikdy velké herecké ambice neměla (sama o sobě řekla, že byla hlavně hezká), pověsila kariéru na hřebík ve svých čtyřiceti letech, kdy natočila svůj poslední film Vrak. Díky tomu na plátně nikdy nezestárla a zůstala symbolem přirozené a smyslné krásy uctívané v 60. letech. Protože o publicitu nestojí a společenské akce nevyhledává, fanoušci si ji tak budou pamatovat navždy, a to i přesto, že v těchto dnech oslaví osmdesátiny. ■