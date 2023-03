Pohoda a relax na Maledivách. Veronika Kopřivová se pochlubila parádní postavičkou v plavkách

Veronika Kopřivová je momentálně na dovolené v exotice. Herminapress

S dcerou Ellou, která v květnu oslaví dva roky, si konkrétně užívá pohodu na Maledivách. Malá Ella je ostatně u moře jako doma. Se svým tatínkem Miroslavem Dubovickým a jeho bratrem, dvojčetem Martinem už dováděla na plážích v Dubaji.

Samotná Kopřivová vystavila svou parádní postavičku v plavkách. A jak je vidět, pořád si udržuje míry modelky. S partnerem Mirkem je sice už nějaký ten pátek zasnoubená, ale do vdavek se zatím nežene. A prý jí to vůbec nevadí.

„Nejsem typ ženy, která by byla poblázněná do vdavek. Nikdy jsem se do toho nehnala. Zařizování svateb, oslav, to jde trošku mimo mě, nepotřebuju se do toho hnát. Prstýnek mám, ono to nějak bude. Ale aktuální téma to není,“ řekla Super.cz nedávno Kopřivová, jež je především spokojenou maminkou. Dříve také čtyři roky chodila s hokejistou Jaromírem Jágrem. ■