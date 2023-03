Klára Kolomazníková o kapele Holki: Přiznala sobectví. A jak to bylo se škemráním, že chce zpět?

Klára Kolomazníková byla hostem pořadu Po pravdě. Super.cz

„Vyšly nějaké nepravdivé články, že škemrám, že se chci vrátit k Holkám a že mi je to líto. Není to pravda. Těší mě, že mě lidé poznávají, a že říkají, že jsem z Holek. Já jsem strašně ráda za tu příležitost, že jsem v Holkách zpívala. Kdyby přišla nějaká jednorázová nabídka na vystoupení ve čtyřech a ony by s tím souhlasily, tak s tím absolutně nemám problém,“ řekla v pořadu Po pravdě Kolomazníková.

Bývalá členka kapely Holki Klára Kolomazníková promluvila v pořadu Po pravdě také o vážné nemoci.

Super.cz Po pravdě

Už jen proto, že kapely z devadesátek si fanoušci rádi znovu poslechnou. „Dneska jedou hodně ty retro párty, a hodně se vrací doba do devadesátek, tak si myslím, že by to bylo fajn,“ míní Kolomazníková, jež se comebacku Holek v minulosti neúčastnila.

„V roce 2008 jsme dostaly nabídku se vrátit společně zpátky. V té době se mi kariéra docela rozjela. U mě to nebylo nikdy o tom, že by mě hodně hrála rádia, ale vystoupení naštěstí vždy byla, byla jsem i v divadle a byla jsem víceméně spokojená. Měla jsem pořád pocit, že vrátit se po čtyřech letech je strašně moc brzy, měla jsem pocit, že lidi řeknou, že Holki neměly do čeho píchnout, tak se zase vrátily zpátky, a já jsem říkala, pojďte to udělat až za nějaký rok, pojďte to vydržet,“ líčila Kolomazníková.

Na rozdíl od zbytku kapely ve složení Kateřina Brzobohatá, Radana Labajová a Nikola Šobichová měla rozjetou sólovou kariéru, a proto na návrat tolik netlačila. Dnes přiznala, že to mohlo působit sobecky. „Možná to vypadalo sobecky, což chápu, takže jsme se v tomto duchu rozešly a řekly jsme si, že to takto necháme, já zůstanu sama a ony to zkusí beze mě,“ dodala Kolomazníková. ■