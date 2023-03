Vlasatý a nahý. Tady byste populárního Dalibora Gondíka (53) rozhodně nepoznali

Dalibor Gondík jak ho neznáte... Foto: Československá televize

Dalibor Gondík (53) už tři roky patří mezi padesátníky. Oblíbeného herce, baviče, moderátora a hudebníka dnes každý zná jako pohublého milovníka běhání s přísnou životosprávou. Zatímco v minulosti to byl vlasáč, dnes už jeho pokrývka hlavy poněkud prořídla.

Zalovili jsme v archivu a našli jsme perličku z doby, kdy Gondíkovi bylo devatenáct let. Tehdy si zahrál v muzikálovém snímku Jana Bonaventury Stvoření světa. Ztvárnil roli Adama, Evu hrála kolegyně Jana Stupková.

Natáčelo se i v Bulharsku a Dalibor se ve filmu ukázal nahý. A také vlasatý, takže byste ho dnes téměř nepoznali. V 90. letech se pak do diváckého povědomí dostal coby moderátor novácké Snídaně nebo zábavné GO GO šou. Obojí moderoval se svou sestrou Adélou Gondíkovou (49), která je jeho věrnou souputnicí. Moderovali spolu i řadu dalších pořadů.

Jak už jsme zmiňovali, Dalibor Gondík je velkým milovníkem běhání. Pravidelně začal běhat až po čtyřicítce a dnes se zúčastňuje závodů, maratonů a běhá každý den. Tedy občas vynechá... „Když byly takový ty obrovský vichry a padají stromy, nebo když je bouřka, tak to je trošku o zdraví, takže to fakt ne, ale jinak fakt denně,“ prozradil loni oblíbený moderátor Super.cz. Na jeho snímky z mládí se podívejte v galerii. ■