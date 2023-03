Po 20 letech nenávisti opět spolu: Berenika Kohoutová se pochlubila fotkou rodičů

Berenika Kohoutová s maminkou Michaela Feuereislová

„Kdyby se daly láska, vášeň, vztek a bolest vážit na tuny, bylo by to hodně. Jiný věci se spočítat daj - takže zhruba. Od 16 let spolu. 1 svatba. Pár skvělejch desek. 2 dcery. Stovka tátovejch koncertů. 1 rozvod. 20 let čirý nenávisti,“ svěřila se Berenika, která je na rodiče nyní náležitě hrdá. Po letech si totiž padli do náruče.

„Několik desítek knih. Zbytečně moc koncertů, co už pak nikdy nebyly. Nepočítaně premiér filmů mojí ségry, kdy táta s mámou museli mít oddělený stoly. Hodně mejch premiér, kde se táta s mámou ani nepozdravili. 3 vnoučata. A nakonec jedny hory, který uzavřely kruh,“ svěřila se herečka, která s mámou, tátou, sestrou a jejich dětmi vyrazila na hory.

Sama je matkou a ví, jak je rodina pro dítě důležitá. S manželem vychovávají dceru Lolu. „Už není tak malá, už chodí do školky, to je velká úleva. Když byla hodně malá, tak měla chůvy, mámu moji, mámu manžela i dědy,“ popsala Super.cz Berenika. ■