Jedno dítě jí nestačí. Herečka Petra Nesvačilová se už teď těší na dalšího potomka

Petra Nesvačilová si přeje velkou rodinu Michaela Feuereislová

Šťastná herečka a maminka Petra Nesvačilová (37) loni v říjnu porodila krásnou holčičku, kterou s manželem pojmenovali Jasmína Rikka. Herečka ale Super.cz přiznala, že určitě plánuje rodinu rozšířit. „ Já si od dětství přeji mít velkou rodinu a hodně dětí. Teď mám chvíli po šestinedělí, jdu do pátého měsíce, takže zatím mi to přijde hodně brzy přemýšlet o dalším miminku, ale určitě se na další těším .“

V těchto dnech se herečka dostává krůček po krůčku na svou předporodní váhu. Snaží se ale jíst vyváženě, protože ještě kojí. Ráda by kojila ještě tak rok. „Je to krásný, ale nevidím to příliš na dlouho, myslím, že dáme takovou tu klasiku kojení, rok nebo rok a půl.

Co se týče práce, nové nabídky se snažila odmítat, protože si chtěla naplno užít mateřskou. Její manžel ji ale přesvědčil, aby se před kamery opět vrátila. „On mi řekl, ať do toho zase jdu. Takže točím znovu Inkognito a budu hrát u Jirky Vejdělka ve filmu Aristokratka 2. Vzala jsem ten film ale jen pod podmínkou, že se mnou pojede manžel a dcera. Takže to budeme mít i jako takovou dovolenou a budeme trávit čas na Moravě,“ dodala během rozhovoru Petra Nesvačilová, se kterou jsme si povídali na křtu knihy Adély Elbel a Michala Rožka. ■