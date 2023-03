Nová seriálová dvojice: Mezi Rybovou a Majerem panuje zvláštní napětí

Stanislav Majer a Linda Rybová hrají bývalé milence. FTV Prima

„Se Standou Majerem se známe dlouho z různých průchodů Prahou, divadly a tak, ale nikdy jsme spolu nepracovali. A bylo to takové, jaké jsem si myslela, že to bude. Dobré,“ řekla Rybová. „Je proměnlivý a umí být takový, že nevíte, co je zač. Není na první dobrou,“ dodala.

Herci nemluví do castingu, všichni ale doufají, že si s hereckým partnerem budou rozumět a budou si sedět. Natáčení pak má úplně jiný drajv.

„Je rozhodně příjemné získat hereckého partnera, se kterým si rozumíte – a máte se případně rádi. A to s Lindou platí. My se známe tak zvláštně. Nemůžu říct, že bychom se znali dobře, ale úplně cizí jsme si taky nebyli. Spoustu let jsme se potkávali, zdravili se a občas jsme se viděli někde v divadle. Oba rádi jezdíme do Berlína na německé divadlo a obdivujeme ho. Leccos už jsme na sebe věděli. Troufám si říct, že se z nás během natáčení stali přátelé,“ říká Majer.

Na kolegyni se mu líbí i to, že mezi nimi panuje „zvláštní napětí“, jak uvedl. „Mám pocit, že do mě vidí. Má mě přečteného, někdy se mi zdá, že na mě ví všechny moje guilty pleasures.“

Rybová byla pro seriál jasná od začátku, a když se Majera zeptali, zda mezi nimi není nějaký problém, byl rád, že může odpovědět, že ne. Dodal však, že ani v takovém případně by nepožádal produkci o přeobsazení kolegyně - i kdyby si to mohl dovolit.

V seriálu, který Prima poprvé uvede v sobotu večer, ale už nyní je ke zhlédnutí na kanálu prima+, hrají Rybová a Majer bývalé milence. Osmidílný příběh Roberta Geislera a Gabriely Erleové zrežíroval Marek Najbrt. ■