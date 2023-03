O víkendu oslavil 45. narozeniny. Při této příležitosti Matěj Ruppert zavzpomínal, jak přišel o panictví!

Matěj Ruppert zavzpomínal na svůj velký den Herminapress

Zpěvák Matěj Ruppert (45) o víkendu oslavil 45. narozeniny. Talentovaný hudebník nemá problém udělat si legraci sám ze sebe a prásknout na sebe některé pikantnosti. Na podzim loňského roku veřejně přiznal, že když začínal být slavný a byl ještě svobodný, tak si náležitě vychutnával všech výhod, které mu popularita s kapelou Monkey Business přinesla. Teď tyto informace posunul ještě na vyšší level a povyprávěl, jak přišel o panictví. Bylo to během studií na pedagogické škole.

„Peďák byl výborný. Na tři ročníkový třídy, asi na 100 žáků, bylo asi jenom pět kluků. No, přišel jsem tam o panictví, se čtvrťandou, v prváku. Asi bych to nehodnotil, měl jsem co dělat, abych se nerozplakal. Byl jsem víc nervózní, než když jsem hrál před vyprodanou Lucernou. Zvolil jsem dobrou strategii, čtvrťandu, která tak nějak všechno zařídila."

To, co znal z nejrůznějších fotek a videí, mu bylo k ničemu. „Všechny předobrazy, které jsem viděl v nějakých obstarožních pornografických materiálech mi v tu chvíli byly úplně k ničemu. Vím, že to bylo u nás na chatě ve Skalici. Rozešel jsem se s ní chvilku před její maturitou, což jsem asi mohl chvilku počkat a od té doby jsem se se Šárkou neviděl,“ prozradil svou minulost se smíchem Matěj Ruppert v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. ■