Pepa Kůrka ze Survivoru nechal doma těhotnou partnerku. Cítím se strašně a tlustě, říká modelka

„První měsíce byly strašné, teď už si to začínám užívat. Tu svobodu, že si můžu vzít všechno, co chci, a nikdo mi to nekomentuje. Pepa je takový, že mi řekne: tohle si neber, lásko, je to moc vulgární,“ prozradila krásná budoucí maminka s úsměvem a slovy, že jí Pepa velmi chybí.

„Ale samozřejmě mi moc chybí. Takové to těšení se, když jsem byla na ultrazvuku nebo když jsem se dozvěděla, že to bude chlapeček. Je to takové smutné,“ svěřila se.

Pokud by se jejímu partnerovi podařilo získat díky reality show milionovou výhru, tak by hned věděla, kam by peníze investovala.

„Milionová výhra by se mi hodila. Za dobu, co tady není, tak řeším rekonstrukci bytu, kde je potřeba dodělat kuchyň. Pak bych si přála ještě nějakou dovolenou, než se malý narodí,“ řekla.

Angie je známá nejen svou kariérou, kterou si postupně buduje, ale také smyslem pro humor a přímostí. Což se ostatně líbilo i divákům, kteří sledovali její účast ve Výměně manželek.

Takhle nám odpověděla na otázku, jak si těhotenství užívá.

„Cítím se strašně, cítím se tlustá, nemůžu chlastat a je to deprese. Ale množte se, je to úžasné, ale ne pro mě,“ dodala s úsměvem od ucha k uchu. ■