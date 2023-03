Agáta nečekaně ve stínu Soukupa! Jsem jako Monika Babišová, jen tu stojím a čumím

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup vyrazili na Clash of the Stars Super.cz

Agáta Hanychová (37) se po dlouhé době objevila ve společnosti s partnerem Jaromírem Soukupem (54). Influencerka měsíc před termínem porodu vyrazila na galavečer Clash of the Stars. Hlavně Jaromír coby bývalý boxer si ho užíval.

"Líbí se mi to. Jsem tady podruhé, má to dobrou atmosféru. Zlepšuje se to, i sportovně. Některé zápasy už jsou docela dobré. Kluci už se připravují, mají trenéry, udělalo to obrovský pokrok," řekl Super.cz Soukup, který by se nebránil nabídce utkat se v kleci.

"Možná ano, ale v klasickém boxu. Já už se nic jiného učit nebudu. MMA určitě ne. Box nebo kickbox možná ano," vysvětlil.

Agáta dorazila hlavně kvůli svému synovi Kryšpínovi, který influencerský svět a také zápasy Clash of the Stars má rád.

"Miluju box, ale tohle není úplně ono. Tady se plácají různá paka mezi sebou. Já jsem tady hodně kvůli Kryšpínovi, ten to miluje. Ten se chodí fotit s influencery, a ti se zase chtějí fotit s Jaromírem. Nastala vtipná situace. Se mnou se nechodí fotit nikdo," směje se modelka.

"Nevím, jestli si ze mě nedělají spíš srandu," uzavřel se smíchem Soukup. ■