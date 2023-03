Slzy, hádky a zlomené srdce! Kordula Stropnická poprvé promluvila o zámožném partnerovi Damianovi

Kordula Stropnická promluvila o partnerovi. Super.cz

"Ano, jsme pořád spolu. Už to drží docela dlouho. Je to moje první láska," prozradila Super.cz Kordula. "Byl to docela dlouhý proces. Známe se tři roky. Začalo to dětinsky s brekem, hádkami, zlomeným srdcem. Před půl rokem jsme to dali dohromady a je to hezký," upřesnila Kordula na galavečeru Clash of the Stars, kam společně s přítelem vyrazili. Damian pochází ze zámožné rodiny, prohání se autem za několik miliónů, oblečení nakupuje v nejdražší ulici v Praze.

Kordula si celý galavečer Clash of the Stars užila. "Baví mě to, přijde mi to vtipné, spoustu těch lidí znám a sleduju. Influencerský svět mě baví, ale nevím, jestli bych to úplně chtěla dělat. Profil mám ale otevřený, nabíhali mi sledující po skandálních článcích, tak jsem toho využila," dodala. ■