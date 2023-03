Nechtěla nic podcenit: Natálka Grossová dorazila na konkurz v krajkovém topu s výstřihem a v podvazcích

Natálie Grossová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Zpěvačka Natálie Grossová (20) má ve svém útlém věku na kontě mnoho muzikálových rolí. Ačkoli by se mohlo zdát, že je dostává automaticky, opak je pravdou a účastní se nejrůznějších konkurzů. My jsme ji zastihli na castingu do připravovaného muzikálu Troja v Divadle Broadway, ve kterém by si ráda zahrála. Na otázku, jestli ještě trpí trémou, nám mladá zpěvačka odpověděla, že ne.