Andreo, tahle tě nahradila! Hvězdu Survivoru Bezděkovou vyměnili v plavkové kampani za sexy dýdžejku. Co na to říkáte?

DJ Lucca Foto: Se svolením T. Trusinové

"Lucie je pro mne ženou, která sportuje, vyznává zdravý životní styl, je úspěšná v tom, co dělá, je zdravě sebevědomá, uplatňuje základní lidské hodnoty a ve svém věku ví, co chce, a umí si o to říci. To jsou všechno vlastnosti, jež jsou mi blízké. Proto jsem ji poprosila, aby pro mě nafotila letošní kolekci,“ řekla Super.cz Trusinová.

Přestože se o sebe stará a vypadá skvěle, lehký ostych před focením Lucie měla. "Byla to výzva. Přece jen mi už není dvacet, ani třicet,“ smála se dýdžejka. "Je pravda, že s věkem se člověk stává sebevědomějším. Mám víc životních zkušeností, řadu věcí už neřeším nebo k nim přistupuji s nadhledem a lehkostí. Stejné je to i v případě mého těla. Sport a pohyb je součástí mého života, hlídám si kvalitní spánek, pokud teda zrovna někde v noci nevystupuji, téměř nepiju alkohol, nekouřím a jím docela zdravě," dodal Lucca.

"Měla jsem v minulosti i období, kdy jsem se snažila méně jíst, zhubnout, ale teď už tohle neřeším. Stres navíc nepotřebuji. Mám dobré genetické předpoklady, se svým tělem jsem na svůj věk spokojena. Nedostatky se najdou, ale nic není dokonalé," dodala manželka muzikanta Michala Dvořáka.

Jak to Lucii v plavkové kampani sluší, se podívejte v naší galerii. ■