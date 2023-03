Venku jsou tajné zprávy o odchodu Jirky ze Survivoru! Scházel se s produkcí, povolal právníky. Bitva začíná

Jirka Hanousek TV Nova

Jirka ze soutěže odešel, protože mu vadilo nové genderové pravidlo, což znamenalo, že na kmenové radě nesmí vyhodit žádnou ženu. "Tohle pravidlo nabourává moji důvěru v tu hru,“ řekl Hanousek na kmenové radě. "Ano, ale je to reality show a je rok 2023, co tam máš dál?“ reagoval drsně moderátor show Ondřej Novotný (45). A v tu chvíli se Jirka rozhodl, že v soutěži dál pokračovat nebude. "Tak pokud budeme komunikovat tímto způsobem, tak tam dál nic nemám a rovnou říkám, že odstupuju,“ oznámil.

Ondřej Novotný nyní v rekapitulaci vysvětlil, co se přesně stalo. A především to, co kmenové radě předcházelo. "Jirka prý bez vědomí české strany do hry zapojil i hlavní produkci a teď všechno řeší přes právníky," překvapil Novotný. "On se odvolal k hlavní produkční, ta s ním znovu mluvila, že neexistuje kmen redaktorů, kteří ho chtějí odstranit. Ale aniž by to věděla česká strana, Jirka si domluvil nějakou návštěvu u doktora a střetl se na hodinu s hlavní šéfovou hlavní produkce, což jsem nikdy neviděl, aby si takhle někdo mohl vyskakovat,“ prozradil Novotný, který zároveň dodal, že on byl velkým fanouškem Jirky a celá produkce také, protože to byl on, který ze Survivoru dělal show, jaká má být.

Podle Novotného Jirka po návratu oslovil právníky a celou situaci řeší dál. Proto se ani nechystá na živé vysílání, o které by realitní makléř stál. "Klidně bych se společnému streamu s Jirkou nebránil, ale nevím jak teď, protože Jirka vše řeší přes právníky. Ale v podstatě porušil pravidla," dodal Novotný. ■