Tvrdá reakce Novotného při odchodu Jirky vyvolala kritiku i nenávist: Nemohl jsem si to nechat líbit, obhajuje se moderátor

Jirka se prý dokonce snažil manipulovat s hráči. Foto: Super.cz/TV Nova

V Survivoru došlo k pořádnému zvratu, který diváky velmi šokoval. Málokdo by si tipl, že právě makléř Jiří Hanousek bude tím, kdo reality show opustí.

Avšak nešlo o odchod kvůli zdravotním problémům, jak je tomu běžné. Jednoduše mu vadilo jedno z pravidel hry a další věci, které se točily kolem celé produkce.

Odchod byl o něco intenzivnější i kvůli moderátorovi Ondřeji Novotnému (45). Když Jiří oznámil, že oficiálně odchází, tak už nedostal prostor nejen k rozloučení se, ale ani k dalšímu vyjádření. Některé diváky přístup Novotného sice rozohnil, ale na svém instagramovém účtu si jej obhájil.

„Opustil hru, nemůže nic říct a nemůže nic dělat. Ve stavu, kdy je to obrovský tlak, tak nechceš, aby kazil hru ostatním, ničil ovzduší nebo něco prozradil. Nemůže tu hru dál zatěžovat, je o tom informovaný a ví to,“ vysvětlil Novotný s tím, že ho nepřekvapilo, že Jirku genderové pravidlo rozohnilo.

„Chápu, že je na*raný, nevěřil jsem, že odstoupí. Za mě ani nebyl v ohrožení. Začal se se mnou bavit o věcech, o kterých se bavit neměl. Chtěl jsem mu dát všechny šance světa, z úcty k jeho hře a jak mě bavil. A zase začal rozpitvávat ty věci, které měl vyříkané úplně se všemi. Jirka je zvyklý mluvit velmi přímo a shora. Snaží se tě drtit, což si nemůžu při hře nechat líbit, naopak se musím bavit na stejné úrovni a být lehce nad ním. Ta kmenová rada není jeho show, není to o Jirkovi a že budeme před ostatním rozebírat jeho paranoie, že někdo otáčí hru a produkci proti němu,“ naznačil Ondřej i spor, který vedl Jiří s celým štábem. Dokonce si během hry domluvil sedánek s hlavní šéfovou Survivoru.

Genderové pravidlo nebyla jediná věc, kterou Jiří řešil. Dle Ondřeje měl často pocit, že se právě produkce snaží nějakým způsobem jeho hru narušit.

„Jirka s tím manipuloval, říkal hráčům, aby nedávali rozhovory a snažil se je otočit proti produkci, což jsou věci, za které můžeš být vyloučený. Já jsem se jednoznačně zastal těch, kteří tady dělají reportéry. Dělají pro to maximum, nenapadlo by je, aby se spolčili proti Jirkovi. Vyžrali si toho od něj dost,“ řekl s tím, že Jirka nebyl jediným hráčem, se kterým to nemají reportéři jednoduché. „Řvou na ně a podobně. Občas jim prostě přeskočí.“

Odchod Jiřího samotného Ondřeje velmi zamrzel. A to hlavně z důvodu, že od začátku věděl, jak moc chce být makléř ve hře.

„Já jsem Jirky největší fanoušek, ten, kdo se ho zastával i v situacích, kdy ho měli ostatní lehce plné zuby,“ dodal Ondřej Novotný. ■