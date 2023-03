Takhle vypadá nemocná a s laryngitidou: Jitka Boho předvedla sexy nohy v minisukni a odhalené bříško

Jitka Boho Super.cz

Navzdory nemoci si Jitka Boho (31) nenechala ujít ani druhé kolo konkurzů do nového muzikálu. Přestože už má modelka a zpěvačka roli jasnou, ukázat se musí ve všech polohách. A nutno říct, že přípravy nepodcenila, přestože byla nemocná.

„Tento týden mě přepadla nějaká laryngitida, tak jsem si říkala, že budu ráda, když tady odezpívám písničku a půjdu se kurýrovat,“ svěřila se Super.cz Jitka Boho, která i přes špatné hlasivky a bolest v krku dorazila do divadla. Oblékla si minisukni a top s odhaleným bříškem, ve kterém předvedla své tetování, outfit doplnila kozačkami s jehlovými podpatky.

„Člověk si dnes na sebe může vzít cokoli a je to o tom, jak se v tom cítí, a já se v tom cítím dobře. Je dobře, že ta doba pokročila. Že to není tak, že jste si vzali dvakrát za sebou jedny rifle a pak vás probírali, že chodíte v tom stejném,“ prozradila Jitka na konkurzu do muzikálu Troja.

I přes nemoc na jevišti Jitka předvedla skvělý výkon, hned po konkurzu spěchala domů nemoc vyležet, a jak se svěřila, hlas chce po nemoci začít trénovat. „Ty hlasivky trošku zakrněly během toho těhotenství a po porodu nebylo tolik příležitostí zpívat na plné pecky. Už tento týden jsem chtěla jít k Lindě Finkové, snad bude mít čas,“ svěřila se Boho, která v našem rozhovoru promluvila také o soutěži miss a svých dětech. ■