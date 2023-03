Top 10 hollywoodských hvězd, které velký nos vystřelil až na vrchol

Tyto dámy jsou krásné i s větším nosem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lady Gaga

Ve filmu Zrodila se hvězda se hlavní hrdinka Ally alias Lady Gaga (36) svěří, že jí bylo opakovaně předhazováno, že se neproslaví v hudební branži kvůli svému velkému nosu. Lady Gaga v rozhovoru pro časopis The Mirror řekla: „Části, kdy Ally mluví o tom, jak se cítila ošklivá a nejistá sama sebou, se zakládají na pravdě.“ Zpěvačka přiznává, že se sama svým vzhledem trápila. Dnes patří mezi elitu v hudební branži, a dokonce platí za módní ikonu. Její výrazný nos jí už v cestě rozhodně nestojí.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker (57), hvězda seriálu Sex ve městě, je často terčem kritiky, i když je velkou i uznávanou znalkyní módních trendů. Podle některých fanoušků má herečka stařecké ruce, jiní jí nemohou odpustit velký nos, který bezesporu dominuje jejímu obličeji. Ona ho však umí nosit s grácií sobě vlastní a tvrdí, že se plastickým operacím vyhýbá a odmítá veškeré spekulace o tom, že by kdy nějakou podstoupila. Někteří fanoušci dokážou být ale nemilosrdní, Parker prozradila, že i po tolika letech na výsluní občas takovou nálož kritiky od fanoušků neunese a udělá se jí doslova fyzicky zle.

Tereza Maxová

Jednu z nejúspěšnějších českých topmodelek Terezu Maxovou (51) zdobí výrazný nos, který ji posunul spolu s jejími dalšími přednostmi a kvalitami až na špičku světového modelingu. Ani krásná Tereza se ale kritice na svůj nos nevyhnula. „Když mi říkali, že mám velký nos, říkala jsem si: 'Tss, no a? Zase alespoň studuju vysokou školu v Praze!' Člověk si zkrátka najde něco jiného, co mu pomůže. Jinak by se vlivem všech těch tlaků z nejrůznějších stran musel zbláznit," prozradila topmodelka pro Idnes.

Cate Blanchett

Výrazný nos i lícní kosti, Cate Blanchett (53) na první pohled umí zaujmout, byť její krása není prvoplánová. Herečka má také osobitý přístup ke kráse, patří mezi ženy, které vítají tzv. evoluci života, ke které stáří neodmyslitelně patří. "Naše tělo se mění třeba v momentě, kdy se staneme matkou, tyto momenty vytváří naši historii. A mně se líbí ty změny, kterými naše tělo v průběhu života prochází."

Scarlett Johansson

Podle plastického chirurga Dr. Levina je to právě nos půvabné herečky Scarlett Johansson (38), jehož tvaru chtějí mnohé klientky, které zvolí rhinoplastiku, tedy plastiku nosu, dosáhnout. Podle něj má Scarlett nos dokonalých proporcí, který je tak ideální, že usnadňuje líčení a ladí dokonale s její výraznou tváří.

Blake Lively

Herečka Blake Lively (35) je další majitelkou výrazného nosu, a zároveň je považována za hollywoodskou krásku. Podle profesionálů z oblasti estetické chirurgie je její nos velký, zároveň ale má od shora dolů dokonalé proporce. Takže platí pravidlo, že "nejen na velikosti záleží" a velký nos rozhodně nemusí znamenat minus.

Gisele Bündchen

Kdo by to kdy řekl, že brazilská topmodelka a jedna z nejkrásnějších žen světa čelila v době dospívání posměškům právě kvůli většímu nosu. Oporou jí v té době byl její otec, který jí radil, ať zlé komentáře prostě ignoruje. Gisele Bündchen (42) to všem posměváčkům později pěkně nandala, když se stala jednou z nejúspěšnějších topmodelek světa.

Penelope Cruz

Když vkročí do místnosti, pánové prý zapomenou, s kým zrovna jsou, krásná Penelope Cruz (48) je jako magnet. Jejímu obličeji také dominuje větší nos, který jen podtrhne její jižanský šarm. Je také středem spekulací, jestli podstoupila či nepodstoupila úpravu. Podle některých její nos změnil tvar, sama herečka se k tomu ale nepřiznala.

Meryl Streep

Na seznamu slavných žen, které zdobí větší nos, nesmí chybět oblíbená Meryl Streep (73), které právem náleží titul nejlepší herečka své generace. Dalo by se říci, že je to právě její nos, který utváří Merylin nezapomenutelný vzhled. Přesto jí v začátcích bylo předhazováno, že je pro hereckou branži tlustá a má příliš velký nos. Ještě že si šla za svým!

Barbra Streisand

Je-li řeč o velkých nosech Hollywoodu, nesmí chybět velká herecká ikona Barbra Streisand, jejíž nos je doslova legendární. Sama Barbra prohlásila, že kdyby se někdy rozhodla pro úpravu nosu, zajisté by to znamenalo konec její herecké kariéry, její nos je s ní doslova úzce spojený. Přesto se v mnoha rozhovorech nevyhnula otázce, zda někdy o plastice nosu uvažovala. ■