Sabina z Love Islandu sdílela idylickou chvilku s ex Bagárové Makhmudem Muradovem! Vypadali jako rodina

Makhmud Muradov a Sabina z Love Islandu spolu očividně tráví čas. Herminapress

O tom, že bijec Makhmud Muradov (33) a Sabina Karásková z Love Islandu spolu něco mají, se začalo šuškat na konci minulého roku. Tehdy nám k tomu brunetka řekla: „Momentálně oficiálně žádný vztah nemám. Co můžu říct je to, že jsme se se Zbyňkem rozešli, a rozešli jsme se proto, že mi vlezl do telefonu, kde jsem měla konverzaci s Muradovem.“ Prozradila tak, jaký podle ní byl důvod, že její vztah ze Zbyňkem po skončení zmíněné reality show nevydržel.