Prokázalo se, že NMN neboli Nikotinamid Mononukleotid kromě buněčné regenerace slouží jako palivo a zdroj energie v našich buněčných procesech Foto: shutterstock.com

Každý z nás se jednoho dne probudí a začne mít více či méně strach ze stárnutí. Uvědomíme si totiž, že mládí není věčné, a zcela podvědomě se začneme obávat toho, co nás čeká. Na skutečnost, že stárnutí ale není předem zabudováno do lidské DNA, poukazuje David Sinclair.

Na stáří se dá koukat i jinak

Tento významný genetik a profesor Lékařské fakulty Harvardovy univerzity se výzkumu stárnutí a dlouhověkosti věnuje desítky let a své výsledky opakovaně publikoval i v těch nejlepších vědeckých časopisech, jako jsou Science či Nature. Proč patří mezi sto nevlivnějších lidí světa a v čem tkví unikátnost jeho pohledu na stárnutí?

Ve své knize Konec Stárnutí poukazuje na to, že „věk“ je nemoc, kterou lze léčit. Bylo by chybou si myslet, že klíčem ke zdravé dlouhověkosti je jen otužování, půst či celoživotní odříkání. Významnou roli hraje i drobná úprava životního stylu, kde významnou roli hrají potraviny, doplňky stravy a léky s laboratorně prokazatelnými účinky proti stárnutí. Samotná Světová zdravotnická organizace v roce 2018 ve své 11. edici Mezinárodní klasifikace nemocí přidala na seznam položku stárnutí.

Aby NMN splňovalo své účinky, je důležité přijmout jeden gram denně

NMN: Magická molekula proti stárnutí

Buňky těla jsou schopné neustále se obnovovat, a to i u starších lidí. Důležitou roli při stárnutí hraje opravitelná kumulace epigenetického šumu, přičemž samotnou kvalitu buněk lze ovlivnit pomocí NMN. NMN neboli Nikotinamid mononukleotid je molekula, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Zvyšuje hladinu NAD+, který se nachází ve všech buňkách a uzdravuje červené krvinky, které mohou být deformovány virovou či bakteriální infekcí.

„Látka NMN slouží jako regenerace našich buněk a mění tak informaci k tomu, aby se nové buňky rodily zdravé,“ doplňuje Anna Purmannová, zakladatelka naturopatického centra Anjolie. Není divu, že se této látce říká magická molekula ke zpomalení stárnutí. Působí na buněčné úrovni a má vliv na zdraví buněk, což ovlivňuje nejen délku, ale také kvalitu života.

NMN slouží jako regenerace buněk

Stačí jeden gram NMN denně

Běžně se NMN vyskytuje v mnoha potravinách. „Ovšem k tomu, aby člověk získal pouhých 250 mg NMN, musel by sníst například 69 kilogramů avokáda nebo 416 kilogramů hovězího masa,“ doplňuje s úsměvem Anna Purmannová z Anjolie. Aby ovšem NMN splňovalo své účinky, je důležité přijmout jeden gram denně.

Na českém trhu certifikované NMN bez přidaných látek a ve farmaceutické čistotě nabízí rodinná firma Anjolie. „Pro výrobu NMN jsme se rozhodly ze dvou důvodů. Nejdůležitější jsou pro nás jeho blahodárné účinky, které jsme samy na sobě dlouho testovaly. Je to něco, čemu věříme a víme, že funguje. Druhým důvodem byla cena. Naše vlastní výroba v porovnání s jinými výrobci, zpřístupňuje NMN široké veřejnosti. A to nás těší,“ uvádějí Anna a Jolana z Anjolie.

Prodlužuje životnost buněk a přispívá k hubnutí

NMN kromě zvyšování hladiny NAD+ aktivuje sirtuiny, které urychlují metabolismus a tím přispívají k hubnutí. Sirtuiny jsou enzymy, které odstraňují z organismu různé odpadní látky a podporují energii buněk. Využívají NAD+ jako palivo, aby zůstaly aktivní. To prodlužuje životnost buňky a urychluje metabolismus. Poslední výzkumy z Buckova institutu pro výzkum stárnutí v Kalifornii také navíc naznačují, že NMN může zmírnit škodlivé vedlejší účinky doxorubicinu, který se běžně používá k léčbě leukémie, rakoviny lymfatického systému (Burkittův či Hodgkinův lymfon) či rakoviny vaječníků.*

Kapka krve v temném poli Darkfield mikroskopu je vysoce nadstandardní mikroskopická technika, která umožňuje pozorování živé kapky krve

Co o nás prozradí kapka krve?

„To, že námi vyráběné NMN funguje, si můžeme snadno ověřit i pod mikroskopem,“ prozrazuje Anna s Jolanou z Anjolie. Mikroskop a kapka krve o každém z nás řeknou více, než by se na první pohled mohlo zdát. Kapka krve v temném poli Darkfield mikroskopu je vysoce nadstandardní mikroskopická technika, která umožňuje pozorování živé kapky krve a všech jejích komponentů. Díky této metodě lze sledovat jevy a komponenty v krvi, které nejsou sledovány při běžném vyšetření krve v lékařských ordinacích a laboratořích. Proto je toto vyšetření vynikajícím doplňkem lékařských testů.

Například klasické krevní testy zjistí počet cholesterolových či urátových plátů, ale nesnímají už jejich velikost, která prozradí, jestli ohrožují cévní systém či nikoliv. Tato metoda lékařské testy nenahrazuje, ale skvěle je doplňuje. Zároveň nabízí každému z nás možnost prevence před tím, než se nemoc objeví. Klient se na vlastní oči může přesvědčit o stavu svého organismu.

* Zdroj: The Official Info Source for Nicotinamide Mononucleotide, nmn.com ■