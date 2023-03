Kryštof z Love Islandu slaví velké vítězství: Oporou mu byla krásná partnerka, která vynesla sexy outfit

Kryštof Novák promluvil o vítězství v Clash of The Stars Super.cz

Vítěz Love Islandu Kryštof Novák má za sebou zápas pod organizací Clash of The Stars, kde se utkal s influencerem Tomášem Chlupem dle pravidel MMA ve střední váze.

Zápas skončil v prvním kole na TKO, což znamená ukončením ze strany rozhodčího, poté, co Kryštof zasypal Tomáše několika údery.

„Je to super pocit. Bylo to přesně tak, jak jsem si myslel. Trošku mě překvapilo, že do toho Tomáš tolik nešel. Třeba zrovna, když jsem byl na zemi. Nechal mě skoro vstát, takže díky za to,“ řekl Kryštof Super.cz těsně po své výhře s tím, že se do klece chystá znovu.

V budoucnu by se rád utkal s influencerem Markem Valáškem, který mu leží už delší dobu v žaludku.

„Budu tam stát znovu, je mi jedno s kým. Datel teď bohužel oznámil zápas. Je to pseudohvězda, která nic nedokázala. Těším se na to,“ dodal Kryštof, kterého na turnaji podpořila i jeho krásná partnerka Denisa Valová, se kterou se zanedlouho chystá do Thajska za část peněžní odměny, kterou vyhráli svou účastí v Love Islandu.

„Ještě jsme to nerozfofrovali. Deny poctivě střádá, já jsem zase takový, že si říkám, že peníze budou a my nebudeme. Děláme si nějaké radosti, teď jsme si třeba koupili dovolenou a po zápasu v Clash of The Stars vyrážíme do Thajska,“ řekl nám ještě před turnajem. ■