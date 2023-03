Ostrouhá Andrea Bezděková v Survivoru? Pítr Havránek se vyjádřil, jestli by kvůli ní opustil přítelkyni

Petr Havránek a Andrea Bezděková TV Nova

Pítr Havránek se postaral v Survivoru o pořádné vzrůšo. Přiznal totiž, že ho s Andreou Bezděkovou (28) pojí společná minulost. Nejkrásnější dívka roku 2016 se prý dokonce kvůli němu rozešla před pár lety se svým tehdejším přítelem Pavlem Gillernem. Teď to vypadá, že ani tentokrát to Andree s Pítrem nevyjde. Ten má totiž na celou věc jasný názor.

„Náš vztah je pouze herní. Moc dobře víme, jak to máme nastavené a ona moc dobře ví, jak to mám já. Já jsem sem přijel s jednou přítelkyní a hodlám se za ní vrátit. Protože i když to na sobě nedávám tolik znát nebo se snažím na to tolik nemyslet, tak je to člověk (Gabriela), který mi tady chybí úplně nejvíc,“ svěřil se.

Pítr je šťastně zadaný s modelkou Gabrielou Gášpárovou, se kterou se dali dohromady během natáčení reality show Love Island. Ta ale jeho nové vyjádření nejspíš ještě ani neslyšela. Místo sledování svého partnera v televizi vyrazila na zaoceánskou loď, aby nemusela mít před očima to, co se v Survivoru odehrávalo mezi Pítrem a Andreou. Tedy pikantnosti z jedné noci, během které noční kamera zachytila něznosti mezi těmito soutěžícími. A jak to vidíte vy? Odpustí Gábina Pítrovi? ■