Dara Rolins za výběr šatů schytala pořádnou čočku. Lidi popudil její ‚sideboob‘. Jak se model líbí vám? Hlasujte!

Dara Rolins Michaela Feuereislová

Usměvavá zpěvačka ale schytala palbu kritiky od svých sledujících za to, že na slovenskou verzi StarDance, kde vystoupila, zvolila velmi těsné, fialové šaty z blyštivého materiálu. Zepředu sice šaty perfektně padly, ale to, jak na zpěvaččině vypracovaném těle vypadaly ze strany, to už některé lidi pěkně rozohnilo. Provokativní střih ze stran totiž poodhaloval zpěvaččino poprsí, čemuž se rovněž říká 'sideboob'.



„Ty šaty už jsou moc!!!! Ty prsa z boku nejsou vůbec hezký, tam je ten věk už vidět,“ rozpoutala vlnu kritiky jedna z fanynek. A tím se strhla mela. „Ty šaty už jsou moc. Darinko, jste krásná, ale ty šaty nee,“ přidala se další ze sledujících. „Zakryla bych nedobře udělaná prsa, nebo zvolila jiný střih šatů,“ reagovala další.

Nutno podotknout, že z podobných komentářů si Dara, která svou postavou strčí do kapsy kdejakou dvacítku, nic nedělá. Na další akci, kde vystupovala, tedy na plese Českého rozhlasu to už zase rozjela a zvedla všechny přítomné ze židle. A rozdávala úsměvy na všechny strany.

Sama pak později na svém profilu prozradila, proč se stále tak usmívá. „Šťastná jsem už odmalička. Úsměv je pro mě přirozený projev, způsob uvolnění. Ráda ho nosím a ráda se na něho dívám," říká. ■