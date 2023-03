Politiky si maže na chleba, nám odtajnila soukromí: Jak to má Bára Divišová s otcem své dcery?

Moderátorka, která uvádí Střepiny na Nově i vlastní pořad Napřímo. Foto: Milan Malíček, Právo

Kolegové v televizi si z ní dělají legraci, že výškou 152 centimetrů je nejmenší moderátorkou ve střední Evropě. Ona jim to vrací s tím, že o to víc bývá slyšet. A politiků se skutečně nebojí, umí si i ostřílené šíbry namazat na chleba a ve vhodný čas vypálit přesnou otázku.

I když je Báře Divišové 38 let, patří mezi moderátorské matadory. Na Nově prošla od píky vším. Televizními novinami, kde poznala práci od základu jako reportérka, až po uvádění Střepin či moderování vlastního pořadu Napřímo. Málokdo ale ví něco o jejím soukromí.

Maminka šestileté Žofie se snaží skloubit náročnou profesi s péčí o dcerku. Sama si ji vyzvedává ve školce, přesto oceňuje, že její táta funguje. Nás zajímalo, jak to aktuálně má s otcem dcery? „My se průběhem let rozcházeli a zase dávali dohromady, takže jsme spolu zase asi popáté. Nerada bych to zakřikla,“ svěřila Super.cz Bára.

Pracuje v branži? „Ne, už ne, dřív dělal moderátora a dýdžeje. A teď si v klidu řídí a přizpůsobuje si práci tomu, jak potřebuji já.“ Takže jí vyhovuje být spíš sama? „Někdy jsem ten pocit mívala, jenže když jsem pak moc sama... Ve chvíli, kdy máte dítě, tak nikdy nejste sama. Začala jsem si uvědomovat během prázdnin, kdy Žofka lítala někde po babičkách, že asi nebudu ten typ, který je rád sám. Druhý, třetí den je to už tíživé.“

V době lockdownu se vrhla na vaření a pečení. I dál tráví čas v kuchyni, nebo šlo jen o dočasnou zálibu? „Vařím i normálně, jako holka z malého města, ale v lockdownu, kdy jsme s Žofkou byly doma, jsem se vrhla na pečení,“ říká Bára, která pochází z Jihlavy.

Začala houstičkami, což nedělá běžně, spíš proto, aby zabavila malou. „Pustila jsem se zase do různých druhů paštik, knedlíků, vždycky to pak naházím na mrazák nebo rozdám.“

Vaření i pečení ji baví, vypíná při něm. Spolehlivě i při úklidu. „Mám pocit, že když dělám pořádek kolem sebe, dělám si ho i v sobě.“ Ráda vaří asijské pokrmy. Pro hosty připravuje Bún bò Nam Bô nebo tradiční jídlo jako guláš. „A to mě chválí i tatínek, specialista na guláš, který mi říká, že je lepší než ten jeho.“

Kromě vaření se věnuje fotografování. Nejraději zvěčňuje dcerku, zejména naštvanou, protože s oblibou zachycuje emoce. Fotí i ve sněmovně, kam si klidně zajde během svého volna, politiky a poslance. Super.cz ukázala třeba záběr, který vidíte v naší galerii, kdy měla možnost trávit poslední den s Andrejem Babišem coby premiérem.

Ovšem nejzvláštnější zálibou politické moderátorky je sbírání čtyřlístků. Ty nachází i cestou z práce domů. „Zahledím se a bouchne mě do oka. Zjistila jsem, že mám konkurenci. První dáma paní Pavlová má stejnou zálibu. Dostala jsem od ní čtyřlístek, protože je lisuje a rozdává. Dala mi zarámovaný,“ prozradila Bára.

Všichni se jí ptají, jak to dělá, že nenašli žádný. „Vždycky si dělám legraci – jsem malá, líp na ně vidím,“ směje se. Nás zajímalo, jestli umí hledat i houby? „Jo, moc ráda! U toho báječně odpočívám. V době předvolebních debat jsem vždycky po tom shonu říkala – jdu do lesa. A kolegové na mě – jdi, Baruško, jdi se projít.“ ■