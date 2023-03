Přála mi, aby mi umřel táta a tvrdě útočila! Influencer, kterého znáte z Ano, šéfe! promluvil o Shopaholic Adel

Kluk s kamením promluvil o Shopaholic Adel Super.cz

alias Kluk s kamením, kterého znáte z Pohlreichova pořadu Ano, šéfe!, kde nečekaně účinkoval, když mu bylo pouhých sedm let, kvůli přestřelkám dokonce vyzval jejího partnera Davida, aby se s ním utkal v kleci v show Clash of Stars.

"Měl jsem se Shopaholic Adel nepříjemné pletky, tak jsem si vybral Davida do klece. Hádali jsme se na internetu. Nebylo to příjemné. Byly to urážky, narážky, přitom by si ona sama měla kydat máslo na hlavu. Přála mi dokonce, aby mi umřel táta. Bylo to hnusný," řekl Super.z Ondřej.

"Vyzývat holku jsem nechtěl, tak jsem vyzval jejího partnera. Já bych mu nemohl ani vymlátit zuby, má jich málo. Vymlátil bych mu ty zbylé," řekl youtuber, který se ale nakonec dnes večer utká s jinými youtubery.

"Asi byl důvod strach a peníze. Smlouvu David nepodepsal," uzavřel Ondřej na křtu klipu své kamarádky influencerky Adély Zouharové. "Přeji jí všechno nejlepší. Takhle mlaďounká dokáže upoutat tolik lidí na sociálních sítích, je to neuvěřitelné," dodal k mladé zpěvačce. ■