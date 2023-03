Víla nebo princezna? Ewa Farna zvolila na ples šaty jako z pohádky a pořádně to rozjela

Ewa Farna Herminapress

O hudební vystoupení se postarala šťastná maminka dvou dětí Ewa Farna (29). Talentovaná zpěvačka to na pódiu pořádně rozjela a svými třpytivými šaty na sebe upoutala ještě větší pozornost.

Na Ewě byste během vystoupení zkrátka vůbec nepoznali žádnou únavu. Jak se nedávno zpěvačka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznala, dvě dítka jí tolik energie neberou. "Je to lepší, než jsem čekala. Je to masakr, ale když jsem viděla mamky se dvěma dětmi, říkala jsem si, že je úplný nesmysl to dát. Ale když je to vaše, tak to nějak jde. Máte tam spoustu rezervy lásky, učíte se trpělivosti,“ řekla nedávno.

