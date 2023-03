Rita Ora jako klaun bez zubu. Takhle jsem se dlouho nenasmál, shodují se lidé při pohledu na nepovedený look zpěvačky

Rita Ora od sňatku s Taikou Waititim výtazně zhubla a její šatník i image se staly terčem kritiky. Profimedia.cz

Fanoušci začínají mít vážné obavy o zdraví zpěvačky Rity Ory (32). V posledních měsících se stala fitness nadšenkyní a jak se její postava formovala a byla stále pevnější, ruku v ruce s tím pokračovala v odhalování. Poté, co se tento týden nafotila před svým domem a zdála se být až nezdravě hubená, ve čtvrtek svým zjevem na galavečeři pořádané před blížím se udílením Oscarů děsila snad ještě víc.

Rita na své poměry z poslední doby zvolila velmi umírněný model, ač o vkusnosti by se určitě dalo polemizovat. Zpěvačka ale zřejmě pojala podezření, že by nemusela být dostatečně výrazná, a tak to dohnala make-upem. Pravidlem výrazných očí a k nim ‚nahých‘ rtů či naopak se rozhodně nezatěžovala. Korunu tomu všemu nasadila však v momentě, kdy se usmála. Zlatá zdobná korunka na zubu totiž z dálky vypadala, jako když jí zub chybí a v jinak vyběleném chrupu nositelce zrovna nelichotila.

Do Ory se obuli i lidé na internetu, kteří komentovali i fakt, že Rita pozóvala vedle dokonale elegantní a decentní Kate Beckinsale. Z porovnávání nevyšla o sedmnáct let mladší zpěvačka podle očekávání vůbec dobře.

Nechme se překvapit, zda se Rita objeví i na samotných Oscarech, jejichž udílení proběhne v noci na pondělí. Vzhledem k tomu, že jejím manželem je známý novozélandský režisér a herec Taika Waititi, je to dost pravděpodobné. Loni si dokonce odnesl Oscara za nejlepší adaptovaný scénář k filmu Králíček Jojo, který se natáčel u nás, konkrétně v centru Žatce, Úštěku a Lenešic na Lounsku. ■