Komička z pořadu Na stojáka se svlékla pro Playboy. Jako playmate se prý necítila

Jsou to dva roky, co Adéla Elbel zapozovala na sexy fotkách. Profimedia.cz

Budou to dva roky, co populární moderátorka a stand-up komička z pořadu Na stojáka Adéla Elbel zapózovala pro magazín Playboy a nafotila sexy fotky.

„Já si myslím, že to bylo hezké, že se to povedlo. Já jsem nikdy neměla tu touhu to udělat. Ale když mě oslovili, tak jsem si řekla, proč ne,“ zavzpomínala pro Super.cz.

„Neberu se jako playmate,“ odpověděla nám na otázku, zdali si na této přezdívce zakládá jako některé další slečny, které fotily pro tento prestižní časopis.

Adéla je šťastně zadaná. Se svým přítelem Michalem Rožkem na červen plánují svatbu. Neváhali a zeptali jsme se i jeho, jak vnímá on, že má doma playmate? „Je to nádherný pocit,“ odpověděl nám se smíchem.

Svůj vztah utužili během Svatojakubské cesty ve Španělsku, při které jako poutníci došli do Santiaga de Compostela. O této cestě nyní partneři napsali knížku s názvem Santiago, má lásko. „Je to takový dobrý způsob, jak se ještě lépe poznat. Tahle cesta vám ukáže ve vztahu, jestli je to opravdu ono, to pravé,“ dodala Adéla Elbel během slavnostního křtu této knihy. ■