Jedna nohy, druhá nadupaný dekolt: Skutečná a seriálová Pamela se sešly na jedné akci

Pamela Anderson a Lily James Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco hvězda Pobřežní hlídky zvolila výrazný kabátek a holé nohy, čím dál populárnější britská herečka vsadila na výrazný dekolt v šatech v délce pod kolena. Shodly se v barvě, zvolily černou.

Lily James na sebe výrazně upozornila v seriálu stanice Hulu s názvem Pam & Tommy, v němž ztvárnila právě Pamelu Anderson v době jejího bouřlivého manželství s Tommym Leem.

Seriál zaznamenal kauzu uniklé erotické nahrávky slavného páru. Z jejich domu ji zcizil elektrikář, který vybral sejf, v němž byla kazeta se soukromým videem manželů. Jeho zveřejnění pochopitelně vyvolalo skandál.

Anderson se nad vznikem seriálu pohoršovala a neměla prý v úmyslu jej zhlédnout. „V životě ani neslyšela o hercích, kteří Tommyho a ji hrají, a ani ji nezajímají. Ona i její rodina si myslí, že je to ubohost a je to pro ně výsměch,“ citoval deník The Sun svůj zdroj. ■