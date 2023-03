Obrovská potupa pro slavné Kardashianky: Šéfka módní události roku jim prý chce dát stopku!

Anna Wintour už asi slavnou rodinu na Met Gala nechce. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V roce 2022 se poprvé Met Gala zúčastnila celá rodina slavných televizních hvězd. A to už pohár trpělivosti Anny Wintour nejspíš přetekl. Večírek je každoroční charitativní akcí zaměřenou na pomoc Institutu kostýmů Metropolitního muzea umění. Koná se už od roku 1948 a vyberou se na ní miliony dolarů. Akce je velice prestižní a i její vyznění by mělo být na úrovni. Dámy ze slavné rodiny na sebe ovšem nejen svými jmény, ale také občas velmi bizarními modely upoutávají velkou pozornost, což možná celému galavečeru ubírá na prestiži.

Podle magazínu Page Six Anna Wintour tvrdě zasahuje do seznamu pozvaných a klan Kardashian-Jenner se tak možná na akci neobjeví. Samotný magazín Vogue zatím pozvánky nekomentoval a zástupci klanu prozradili, že o možném zákazu nevědí. To, jestli se na večírku objeví, se tak nejspíš dozvíme až v den konání akce, který letos vychází na pondělí 1. května. ■