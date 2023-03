Karlos Vémola reaguje na drsná obvinění ohledně dluhů: Je to kupa lží, pustil se do bývalého kamaráda

Otevřená reakce Karlose Vémoly pro Super.cz Herminapress

„Dám milion, když do toho půjde. Nemusí mi vracet, co mi ještě dluží, a nebudou to za nás muset řešit soudy. Myslím to vážně, chci si vyřídit osobní spor. Pravidla ať si klidně vybere,“ řekl Pejcha na tiskové konferenci organizace RedFace.

Jak se ale říká, každá mince má dvě strany. Na jednu z nich poukázal i sám Karlos Vémola, který nevyvrátil, že nějaký případ policie skutečně řeší. Slova Pejchy označil za lži, ale také za porušení zákona.

„Samozřejmě je to celé kupa lží. Jen jak zaměřit pozornost na nějakou moc dobře nefungující organizaci pana Pejchy. Vzhledem k tomu, že na celém případu je u policie podepsaná mlčenlivost, tak pan Pejcha tím porušuje zákon a z toho důvodu se k tomu vůbec vyjadřovat nebudu,“ reagoval Karlos Vémola pro Super.cz. ■