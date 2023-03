Dojatá Andrea Pomeje po romantické žádosti o ruku: Sexy dýdžejka se pochlubila prstýnkem

Andrea Pomeje se zasnoubila. Foto: Super.cz/se svolením A. Pomeje

Když odlétala po třech letech čekání do milovaného Thajska, vůbec netušila, co ji na cestě čeká. Andrea Pomeje (34) se během své tour v daleké Asii zasnoubila. A nutno říct, že to byla žádost o ruku jako z romantického filmu.