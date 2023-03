Karlos Vémola má prý dluhů nad hlavu: Myslím to vážně a je to velmi osobní, říká Terminátorův bývalý kamarád

Patrik Pejcha promluvil o údajných dluzích Karlose Vémoly. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Za přijetí výzvy nabídl Terminátorovi jeden milion korun a smazání údajného dluhu, který mezi sebou mají.

„Chtěl bych Vémolu, toho blázna. Je to osobní a dluží mi něco. Říkal jsem, že nechci zatěžovat organizaci a chci to dát ze svého. Dám milion, když do toho půjde. Nemusí mi vracet, co mi ještě dluží, a nebudou to za nás muset řešit soudy. Myslím to vážně, chci si vyřídit osobní spor. Pravidla ať si klidně vybere,“ oznámil Karlosův bývalý kamarád na tiskové konferenci organizace RedFace, kterou částečně vlastní. ■