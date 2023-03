VIDEO: Romantika jako hrom. Andreu Pomeje požádal přítel o ruku přímo na pláži

Andrea Pomeje se zasnoubila. Video: Se souhlasem A. Pomeje

„Já to vůbec nečekala, vůbec!!! Věděla jsem, že spolu už zůstaneme a že někdy na svatbu čas přijde, ale že to Péťa takhle naplánoval, mě fakt ani myšlenkou nenapadlo!“ podělila se Andrea o své pocity.

„Vůbec bych neřekla, že budu cítit tolik emocí! Ještě furt tu jsou! A taky bych vůbec neřekla, že by šel náš vztah ještě prohloubit, ale prostě jo, je to jiný. Je to zase o něco intenzivnější. Budeme úplná rodina.“

Do Thajska pár přiletěl také pracovně. Andrea v exotické destinaci hraje v klubech či hotelových resortech. Díky zásnubám tak na tuto cestu do Asie nikdy nezapomene. ■